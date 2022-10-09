«Реал» и «Ювентус» сразятся за звёздного украинца

Талантливый украинский полузащитник Михаил Мудрик, правами на которого владеет «Шахтёр», может трудоустроиться в европейском гранде. По сообщениям журналистов Tuttosport, заинтересованность в подписании контракта с 21-летним игроком проявляют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

Михаил – воспитанник футбольной академии «Шахтёра». Его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года. Украинский чемпион готов продать своего лидера, если за него предложат не менее 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик провел семь поединков и отметился двумя забитыми мячами.