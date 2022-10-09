Соттил: «Будет трудно победить «Аталанту»

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Удинезе» предстоит матч с прямым конкурентом - «Аталантой». Обе команды отлично начали новый сезон, «Аталанта» еще не проигрывала, «Удинезе» проиграл лишь один раз, в стартовом матче против «Милана». Наставник «фриулянцев» Андреа Соттил считает, что его команде будет непросто одолеть соперника.

- Мы стараемся изменить менталитет, и сейчас мы думаем больше о том, что будем делать мы, а не что будет делать соперник. Это важно для осознания собственных сил и является одним из ключей к успехам нынешнего сезона. «Аталанта», как и мы, приятный сюрприз этого сезона. Они, как и мы, заслуживают свое место в таблице. Будет отличный матч, - уверен Соттил, цитируемый ITASportPress.