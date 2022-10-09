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Чемпионат Италии. Серия А

Соттил: «Будет трудно победить «Аталанту»

09 Октября 2022 • 03:35 Комментировать
Удинезе
...
Аталанта
1 2.55 X 3.45 2 2.75
Через 11 ч. 16 мин.

В девятом туре итальянского чемпионата Серии А «Удинезе» предстоит матч с прямым конкурентом - «Аталантой». Обе команды отлично начали новый сезон, «Аталанта» еще не проигрывала, «Удинезе» проиграл лишь один раз, в стартовом матче против «Милана». Наставник «фриулянцев» Андреа Соттил считает, что его команде будет непросто одолеть соперника.

- Мы стараемся изменить менталитет, и сейчас мы думаем больше о том, что будем делать мы, а не что будет делать соперник. Это важно для осознания собственных сил и является одним из ключей к успехам нынешнего сезона. «Аталанта», как и мы, приятный сюрприз этого сезона. Они, как и мы, заслуживают свое место в таблице. Будет отличный матч, - уверен Соттил, цитируемый ITASportPress.

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Удинезе Аталанта
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УДИНЕЗЕ АТАЛАНТА
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