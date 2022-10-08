Хвича: «Спаллетти – действительно отличный тренер»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от работы с главным тренером Лучано Спаллетти. Напомним, итальянский специалист ранее возглавлял в России петербургский «Зенит».

«Спаллетти – действительно отличный тренер. Он постоянно подсказывает мне, что я делаю неправильно, а что правильно. Лучано – мастер своего дела. Он постоянно помогает мне совершенствоваться», – заявил Кварацхелия.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с прошлого лета. В своём первом сезоне у руля неаполитанского клуба, специалист помог команде впервые с 2019 года финишировать в зоне Лиги чемпионов. В данный момент «Наполи» идёт на первом месте в Серии А.