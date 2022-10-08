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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича уверен, что «Наполи» по силам выиграть Серию А и Лигу чемпионов

08 Октября 2022 • 11:44 Комментировать
Кремонезе
...
Наполи
1 7.00 X 4.70 2 1.43
09.10 19:00

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия уверен, что его команде в этом сезоне по силам выиграть как Серию А, так и Лигу чемпионов. Напомним, подопечные Лучано Спаллетти в данный момент лидируют в чемпионате Италии, а также возглавляют свою группу в Лиге чемпионов, играя с такими командами, как «Ливерпуль», «Аякс» и «Рейнджерс».

«Скудетто – это мечта. Никто не ставит перед собой никаких ограничений. Серия А или Лига чемпионов? Почему я должен выбирать? Мы вполне способны выиграть оба турнира», – заявил Хвича в интервью Calciomercato.

Напомним, что Кварацхелия в новом сезоне отметился уже 5 голами и одной результативной передачей в итальянской Серии А. Также на счету грузина один гол и два ассиста в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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