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Чемпионат Италии. Серия А

Рианчо оценил шансы Хвичи заиграть в «Реале» и «Барселоне»

08 Октября 2022 • 11:37 Комментировать

Бывший тренер казанского «Рубина» и московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о потенциальном переезде полузащитника сборной Грузии и «Наполи» Хвичи Кварацхелии в испанский чемпионат.

«Смог бы он играть в Испании? Да. Он мог бы заиграть в топ-клубе Ла Лиги. Если ты играешь в Италии, ты способен играть и в Испании. Не исключено, что в будущем он окажется там», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

21-летний атакующий полузащитник перешел в неаполитанский клуб в летнее трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор.

В этом сезоне на счету Хвичи пять голов и один ассист в восьми играх Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Рауль Рианчо Хвича Кварацхелия
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