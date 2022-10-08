Рианчо: «Кварацхелия может стать мировой звездой»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, ныне выступающего в Серии А за «Наполи».

«Хвича - талантливый футболист. У него большое будущее, но ему еще предстоит долгий путь. Если он продолжит играть на высоком уровне, то сможет стать мировой звездой», - приводит слова испанского специалиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 21-летний полузащитник забил пять голов и сделал результативную передачу в восьми поединках. Его трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.