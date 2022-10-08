Стало известно, когда Рибери завершит карьеру

Опытный французский вингер Франк Рибери в ближайшее время объявит о завершении карьеры. 39-летний футболист решил покинуть «Салернитану» из-за плохой физической формы, об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

Согласно данным источника, ветеран намерен объявить о своем решении на следующей неделе. Отмечается, что после этого Франк получит работу в структуре «Салернитаны». Он станет послом итальянского клуба.

В сезоне-2022/2023 Рибери принял участие всего в двух поединках, в которых не сумел отличиться забитыми мячами и голевыми передачами. В прошлой кампании француз отметился тремя ассистами в 22 играх.