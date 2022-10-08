Де Росси может возглавить клуб Серии А

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Даниэле де Росси претендует на должность главного тренера «Салернитаны».

Нынешний рулевой «морских коньков» Давиде Никола, вероятно, будет уволен уже в ближайшие дни, если команда не сумеет добиться приемлемого результата в предстоящем матче против «Вероны». Как информирует Calciomercato, руководство «Салернитаны», изучив доступные кандидатуры, всерьёз рассматривает возможность назначения Даниэле де Росси, в настоящий момент не имеющего тренерской работы.

39-летний специалист ранее занимал должность технического тренера сборной Италии, которую оставил в августе 2021 года.