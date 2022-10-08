Полузащитник «Наполи» Зелиньски: «Скудетто – наша мечта»

Атакующий хавбек «Наполи» Пётр Зелиньски прокомментировал отличные результаты команды на старте сезона.

После восьми туров Серии А неаполитанцы делят первую строчку в турнирной таблице с «Аталантой». В группе Лиги чемпионов коллектив Лучано Спаллетти также лидирует с девятью набранными очками, опережая «Ливерпуль».

«Сейчас мы получаем удовольствие от игры, у нас многое получается. Вечер в Амстердаме был особенно великолепным. Нужно продолжать работать в том же духе, – рассказывает в интервью Radio Kiss Kiss Зелиньски. – Клуб проделал отличную работу: мы потеряли многих важных игроков, подписав малоизвестных ребят, которые сходу дают результат.

Сможет ли Спаллетти привести команду к победе в Серии А? Это то, на что мы все надеемся, наша мечта», – отметил поляк.