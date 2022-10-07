Капелло обвинил в деградации итальянского футбола... Гвардиолу

Регресс итальянского футбола стал очень заметен в последние 10-15 лет, ранее именно итальянские клубы считались главными претендентами на победы в европейских турнирах, а итальянская лига считалась самой престижной.

Эти золотые времена для итальянского футбола канули в лету, и своим мнением о причинах подобного декаданса поделился Фабио Капелло. Он обвинил во всем... Хосепа Гвардиолу, который, конечно, успел в свое время поиграть в итальянской «Брешии», но ни дня не проработал в Италии в качестве тренера.

- Мы переняли все худшие черты «гвардиолизма», владение мячом и поперечные передачи, но Гвардиола эволюционировал, он нашел способ снабжать мячами центральных нападающих, а у нас сняли всю ответственность с игроков, которые атакуют по флангам, и они больше не рискуют, - цитирует Капелло ITASportPress.