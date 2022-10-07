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Чемпионат Италии. Серия А

​Вейналдуму сняли гипс

07 Октября 2022 • 19:57 Комментировать

Для Джорджиньо Вейналдума путь в Италии начался неудачно – голландец оказался в лазарете с переломом. В пятницу 31-летний футболист сообщил в социальных сетях о том, что ему сняли гипс. Вейналдум начал медленно ходить, хотя и с помощью костылей.

Джорджиньо Вейналдум должен вернуться на футбольное поле в начале 2023 календарного года.

Напомним, что «Рома» в летнее трансферное окно арендовала Джорджиньо Вейналдума у «ПСЖ». В соглашении прописала опция выкупа. Ранее в прессе появлялась информация о том, что клубы пересмотрят условия сделки из-за серьёзной травмы игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джорджиньо Вейналдум
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