​Вейналдуму сняли гипс

Для Джорджиньо Вейналдума путь в Италии начался неудачно – голландец оказался в лазарете с переломом. В пятницу 31-летний футболист сообщил в социальных сетях о том, что ему сняли гипс. Вейналдум начал медленно ходить, хотя и с помощью костылей.

Джорджиньо Вейналдум должен вернуться на футбольное поле в начале 2023 календарного года.

Напомним, что «Рома» в летнее трансферное окно арендовала Джорджиньо Вейналдума у «ПСЖ». В соглашении прописала опция выкупа. Ранее в прессе появлялась информация о том, что клубы пересмотрят условия сделки из-за серьёзной травмы игрока.