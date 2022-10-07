Каррера: «Хвича может стать звездой мирового уровня»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлениях бывшего игрока «Рубина» Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

По мнению итальянского специалиста, грузинский футболист обладает большим талантом и способен стать звездой мирового уровня.

«Не знаю, почему Кварацхелия не заиграл в России так, как в Италии. Может быть, к этому времени он стал опытнее как футболист, нашёл необходимую мотивацию.

Он может стать звездой мирового уровня, если продолжит так играть. У него есть все необходимые качества и способности для этого. Хвича уже доказал, что является топ-игроком», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Кварацхелия провёл в составе неаполитанцев 11 матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Ранее, помимо «Рубина», игрок сборной Грузии защищал цвета московского «Локомотива» и батумского «Динамо».