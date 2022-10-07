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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» нашла звёздного защитника на замену Пике

07 Октября 2022 • 11:06 Комментировать

Каталонская «Барселона» обозначила приоритетную трансферную цель для усиления оборонительной линии команды.

По информации Todofichajes, «сине-гранатовые» нашли замену Херарду Пике, который с большой долей вероятности покинет «Камп Ноу» следующим летом. Заменить испанца в команде может словацкий защитник Милан Шкриньяр, ныне выступающий в Серии А за миланский «Интер». «Сине-гранатовые» уже начали переговоры по трансферу с агентом 27-летнего футболиста.

«Барселона» рассчитывает подписать словака следующим летом, когда у него завершится срок действия контракта с «нерадзурри».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Херард Пике Милан Шкриньяр
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