Рибери решил завершить карьеру

39-летний полузащитник Франк Рибери планирует досрочно разорвать трудовое соглашение с итальянской «Салернитаной». Опытный вингер планирует завершить игровую карьеру, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Франк присоединился к «Салернитане» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он поучаствовал всего в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.

Рибери запомнился болельщикам по успешной карьере в мюнхенской «Баварии». Вингер провел за немецкий коллектив 425 поединков, в которых отметился 124 забитыми мячами. В составе сборной Франции он сыграл 81 матч и забил 16 мячей.