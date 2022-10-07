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Чемпионат Италии. Серия А

Рибери решил завершить карьеру

07 Октября 2022 • 10:30 Комментировать

39-летний полузащитник Франк Рибери планирует досрочно разорвать трудовое соглашение с итальянской «Салернитаной». Опытный вингер планирует завершить игровую карьеру, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Напомним, что Франк присоединился к «Салернитане» летом прошлого года. В нынешнем сезоне он поучаствовал всего в двух поединках, не отметившись голевыми действиями.

Рибери запомнился болельщикам по успешной карьере в мюнхенской «Баварии». Вингер провел за немецкий коллектив 425 поединков, в которых отметился 124 забитыми мячами. В составе сборной Франции он сыграл 81 матч и забил 16 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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