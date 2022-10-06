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Чемпионат Италии. Серия А

​Президент «Наполи»: «На трансферном рынке мы были грамотнее и быстрее конкурентов»

06 Октября 2022 • 17:51 Комментировать
Кремонезе
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Наполи
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09.10 19:00

«Наполи» прекрасно начал сезон 2022/2023. На текущий момент команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А и в своей группе Лиги чемпионов. Прогрессу неаполитанцев поспособствовала в том числе их качественная работа на трансферном рынке летом. Президент клуба Аурелио де Лаурентис высказался на этот счёт.

«Летом я говорил с сотрудниками о важных решениях и о том, как мы должны изменить и обновить команду. Учитывая наш опыт, мы смогли привлечь тех, за кем мы охотились год, два и даже три… В переговорах мы были грамотнее и быстрее конкурентов», - сказал де Лаурентис в интервью The Telegraph.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи
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КРЕМОНЕЗЕ НАПОЛИ
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