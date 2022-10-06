​Президент «Наполи»: «На трансферном рынке мы были грамотнее и быстрее конкурентов»

«Наполи» прекрасно начал сезон 2022/2023. На текущий момент команда Лучано Спаллетти лидирует в Серии А и в своей группе Лиги чемпионов. Прогрессу неаполитанцев поспособствовала в том числе их качественная работа на трансферном рынке летом. Президент клуба Аурелио де Лаурентис высказался на этот счёт.

«Летом я говорил с сотрудниками о важных решениях и о том, как мы должны изменить и обновить команду. Учитывая наш опыт, мы смогли привлечь тех, за кем мы охотились год, два и даже три… В переговорах мы были грамотнее и быстрее конкурентов», - сказал де Лаурентис в интервью The Telegraph.