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Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин объяснил, за счёт чего Кварацхелия успешно выступает за «Наполи»

06 Октября 2022 • 15:32 Комментировать
Кремонезе
...
Наполи
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09.10 19:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Все благодаря мотивации, стимулу и работоспособности. В Италии никто не будет смотреть на твои былые заслуги, потому что там все надо доказывать на каждой тренировке», — заявил Булыкин «Чемпионату».

Эксперт считает, что у Кварацхелии очень большая работоспособность, плюс есть доверие от главного тренера Лучано Спаллетти. Главное, чтобы на прогресс игрока не повлияли травмы, быт и зимний перерыв, добавил Булыкин.

В текущем сезоне 21-летний игрок забил за «Наполи» 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Дмитрий Булыкин Наполи Хвича Кварацхелия
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