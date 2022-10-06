«Реал» нацелился на итальянского топ-игрока с ценником 70 миллионов евро

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно информации Todofichajes, заинтересованность в трансфере соотечественника проявляет наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянский специалист рассматривает Бареллу в качестве потенциальной замены Луке Модричу или Тони Кроосу, которые находятся на закате карьеры. «Интер» уже уведомил «сливочных», что стартовый ценник 25-летнего игрока составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Николо сыграл восемь матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.