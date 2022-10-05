«Наполи» объявил о продлении контракта с Дзербином

Нападающий Алессио Дзербин продлил трудовой договор с «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба. Новое соглашение игрока с командой будет рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Дзербина составляет четыре миллиона евро.

После восьми туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 20 набранных очков. В следующем туре неаполитанцы сыграют с «Кремонезе», встреча пройдет 9 октября в 19:00 по мск.