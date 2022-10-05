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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» объявил о продлении контракта с Дзербином

05 Октября 2022 • 21:56 Комментировать
Кремонезе
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Наполи
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09.10 19:00

Нападающий Алессио Дзербин продлил трудовой договор с «Наполи». Об этом сообщает официальный сайт неаполитанского клуба. Новое соглашение игрока с командой будет рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Дзербина составляет четыре миллиона евро.  

После восьми туров «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 20 набранных очков. В следующем туре неаполитанцы сыграют с «Кремонезе», встреча пройдет 9 октября в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алессио Дзербин
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КРЕМОНЕЗЕ НАПОЛИ
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