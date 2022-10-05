«Наполи» продлил контракт с чемпионом Европы

«Наполи» объявил о продлении контракта с чемпионом Европы - 2020 в составе сборной Италии Алексом Меретом.

Новые условия контракта подразумевают выступление вратаря за неаполитанский клуб до 30 июня 2024 года. Также присутствует возможность продления до 30 июня 2025 года.

Мерет защищал ворота итальянского клуба в последнем матче Лиги чемпионов, когда его команда разгромила «Аякс» со счётом 6:1.

Следующий матч лидеры Серии А проведут девятого октября на выезде против аутсайдера лиги - «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.