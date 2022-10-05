Канчельскис: Кварацхелия молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В Италии тяжело, но Кварацхелии можно выразить только большое уважение и пожелать удачи в Европе. Ему будет непросто бороться за звание лучшего бомбардира Серии А», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Экс-игрок заявил, что нужно похвалить Кварацхелию, ведь он не стал бояться и поехал в топ-лигу, а у нас многие боятся и остаются играть на прежнем уровне.

Эксперт добавил, что игроку не стоит торопиться с переходом в «Реал», ему нужно дальше играть за «Наполи» и добиваться уважения от фанатов, стать в один ряд с Диего Марадоной.