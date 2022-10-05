Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин рассказал, почему Кварацхелия отлично проявляет себя в «Наполи»

05 Октября 2022 • 20:57 Комментировать
Кремонезе
...
Наполи
1 7.10 X 4.70 2 1.45
09.10 19:00

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об адаптации нападающего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Адаптация Кварацхелии в «Наполи» связана с его талантом и целеустремленностью. Хвича многое почерпнул, когда играл в РПЛ и работал с такими тренерами, как Сёмин и Слуцкий», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Кварацхелия талантливее и трудолюбивее тех российских футболистов, которые попали в чемпионат Италии, поэтому у него все идет хорошо.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин провел 11 матчей за «Наполи», в которых забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Леонид Слуцкий Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЕМОНЕЗЕ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
21:08 · Италия. Серия А
Канчельскис: Кварацхелия молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат
20:57 · Италия. Серия А
Сёмин рассказал, почему Кварацхелия отлично проявляет себя в «Наполи»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Крылатые выражения Моуринью и Фергюсона вошли в Оксфордский словарь английского языка
19:05 · Германия. Бундеслига
Агент Лаутаро Мартинеса – об интересе «Баварии»: «Это неудивительно»
18:53 · Англия. Премьер-лига
Удоги: «До сих пор ничего не слышал от Конте»
18:51 · Италия. Серия А
Моуринью: «Рома» не слишком хороша, если сравнивать с прошлым годом»
18:49 · Италия. Серия А
Каррера о Кварацхелии: «Он обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером»
18:29 · Италия. Серия А
​«Интер» встретится с агентом Шкриньяра
18:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» попытается купить Милинковича-Савича при одном условии
17:57 · Германия. Бундеслига
Зиркзее: «Хочу вернуться в «Баварию» в будущем»
17:29 · Италия. Серия А
Агент Мартинеса: «Летом Лаутаро получил впечатляющие предложения» 1
16:37 · Италия. Серия А
Зелиньски пропустит как минимум ближайший матч «Наполи»
16:31 · Италия. Серия А
Мостовой: «Когда Хвича забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был»
16:21 · Италия. Серия А
​Корреа угодил в лазарет «Интера» 1
16:00 · Италия. Серия А
Чинквини высказался об игре Кварацхелии
Все новости
Рекомендуем