Сёмин рассказал, почему Кварацхелия отлично проявляет себя в «Наполи»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об адаптации нападающего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Адаптация Кварацхелии в «Наполи» связана с его талантом и целеустремленностью. Хвича многое почерпнул, когда играл в РПЛ и работал с такими тренерами, как Сёмин и Слуцкий», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Эксперт отметил, что Кварацхелия талантливее и трудолюбивее тех российских футболистов, которые попали в чемпионат Италии, поэтому у него все идет хорошо.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин провел 11 матчей за «Наполи», в которых забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.