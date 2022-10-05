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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» встретится с агентом Шкриньяра

05 Октября 2022 • 18:29 Комментировать

На следующей неделе представители «Интера» проведут встречу с агентом защитника Милана Шкриньяра. Стороны обсудят возможность продления контракта, о чём на своём сайте рассказывает известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио.

Отмечается, что переговоры будут непростыми. Милан Шкриньяр был заинтересован в продлении трудового соглашения, но после интереса со стороны «ПСЖ» ситуация изменилась. «Интеру» придётся сделать улучшенное предложение, чтобы не потерять словака.

Действующий контракт 27-летнего Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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