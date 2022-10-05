Зелиньски пропустит как минимум ближайший матч «Наполи»

Польский полузащитник Пётр Зелиньски получил небольшую травму в матче с «Аяксом», который его команда блестяще выиграла со счетом 6:1. В перерыве его заменили, и, как уточнил журналист Франческо Модуньо, побывавший сегодня на базе «Наполи», Зелиньски пропустит как минимум ближайший матч команды.

- У Зелиньски опухла нога, ему нужно лечиться. Он отдохнет один матч, есть Ндомбеле, который прогрессирует. Есть также Элмас, который борется за место в основном составе, - цитирует слова Модуньо calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» встретится в гостевом матче с «Кремонезе».