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Чемпионат Италии. Серия А

Зелиньски пропустит как минимум ближайший матч «Наполи»

05 Октября 2022 • 16:37 Комментировать
Кремонезе
...
Наполи
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09.10 19:00

Польский полузащитник Пётр Зелиньски получил небольшую травму в матче с «Аяксом», который его команда блестяще выиграла со счетом 6:1. В перерыве его заменили, и, как уточнил журналист Франческо Модуньо, побывавший сегодня на базе «Наполи», Зелиньски пропустит как минимум ближайший матч команды.

- У Зелиньски опухла нога, ему нужно лечиться. Он отдохнет один матч, есть Ндомбеле, который прогрессирует. Есть также Элмас, который борется за место в основном составе, - цитирует слова Модуньо calcionapoli1926.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» встретится в гостевом матче с «Кремонезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Пётр Зелиньски
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КРЕМОНЕЗЕ НАПОЛИ
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