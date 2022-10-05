​Корреа угодил в лазарет «Интера»

«Интер» потерял одного из нападающих – травму получил Хоакин Корреа. Как сообщает пресс-служба «нерадзурри», в результате обследования у Корреа была выявлена травма сухожилия левого колена. Сроки восстановления 28-летнего аргентинца не называются.

Напомним, что Хоакин Корреа принял участие во вторничном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Аргентинец был заменён по ходу второго тайма – он уступил место на поле Эдину Джеко.

В сезоне 2022/2023 Хоакин Корреа провёл 11 матчей. В них нападающий забил два гола и отдал два голевых паса.

«Интер» обыграл «Барселону» на своём поле со счётом 1:0.