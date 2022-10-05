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Чемпионат Италии. Серия А

Билялетдинов — о Хвиче: «У меня было предположение, что ему нужно будет время на адаптацию, но он молодец»

05 Октября 2022 • 15:05 Комментировать
Кремонезе
...
Наполи
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09.10 19:00

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о выступлениях грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

Напомним, вчера, 4 октября, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов неаполитанцы разгромили «Аякс» со счётом 6:1, а сам Кварацхелия записал на свой счёт гол и результативную передачу.  

Специалист признался, что успешная игра грузинского футболиста в Италии его не удивила, хоть он и считал, что вингеру потребуется больше времени на адаптацию.

«У меня было предположение, что ему нужно будет время на адаптацию, потому что он невзрачно провёл последний сезон в «Рубине». Но он молодец, сумел себя проявить на достаточно высоком уровне. Я не удивлён, что у него получается. Хотя если бы не получалось — тоже был бы не удивлён, потому что каждый по-разному адаптируется в одной и той же команде», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» в общей сложности 11 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за «Рубин», «Локомотив» и батумское «Динамо».  

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ринат Билялетдинов Хвича Кварацхелия
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