Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Иличич вернулся в «Марибор»

05 Октября 2022 • 14:46 Комментировать

Известный словенский полузащитник Йосип Иличич вернулся на родину. Бывший игрок «Аталанты» стал футболистом «Марибора».

В новом коллективе плеймейкер будет выступать под 72-м номером на протяжении следующих трёх сезонов. Отметим, что Иличич уже был игроком «Марибора» в 2010 году. После пяти матчей в футболке сильнейшего коллектива Словении Йосип переехал в Италию.

За пять сезонов в «Аталанте» полузащитник провёл 173 матча в рамках всех состязаний, забив 60 голов. Также в Серии А Иличич выступал за «Палермо» и «Фиорентину».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Марибор Йосип Иличич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
14:46 · Италия. Серия А
Иличич вернулся в «Марибор»
14:42 · Италия. Серия А
​Пиоли назвал два отличия матчей Серии А и Лиги чемпионов
14:34 · Италия. Серия А
​Пиоли рассказал о роли Ибрагимовича в «Милане»
13:22 · Италия. Серия А
Салуквадзе — о Хвиче: «Он может побороться за звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов» 1
11:45 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по будущему Моуринью 1
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готовится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
11:03 · Италия. Серия Б
Черышев попал в символическую сборную тура Серии Б
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Жиру действительно является топ-футболистом»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, согласился бы Бийол перейти в «Зенит»
09:29 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Ювентуса» Асамоа завершил карьеру
04 Октября
23:33 · Италия. Серия А
Станкович - новый тренер «Сампдории» 3 официально
23:13 · Италия. Серия А
«Сампдория» собирается уволить также и технического директора - бывшего чемпиона Италии с «Ювентусом»
21:59 · Италия. Серия А
Леау: «Чувствую, что являюсь ценным ресурсом для «Милана»
21:38 · Италия. Серия А
Маротта – о возможном переходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Эти разговоры раздражают»
20:59 · Италия. Серия А
«Сампдория» близка к назначению тренера, на которого претендует «Интер»
Все новости
Рекомендуем