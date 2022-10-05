Иличич вернулся в «Марибор»

Известный словенский полузащитник Йосип Иличич вернулся на родину. Бывший игрок «Аталанты» стал футболистом «Марибора».

В новом коллективе плеймейкер будет выступать под 72-м номером на протяжении следующих трёх сезонов. Отметим, что Иличич уже был игроком «Марибора» в 2010 году. После пяти матчей в футболке сильнейшего коллектива Словении Йосип переехал в Италию.

За пять сезонов в «Аталанте» полузащитник провёл 173 матча в рамках всех состязаний, забив 60 голов. Также в Серии А Иличич выступал за «Палермо» и «Фиорентину».

