​Пиоли рассказал о роли Ибрагимовича в «Милане»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал о роли Златана Ибрагимовича в команде. В настоящий момент, как известно, швед находится в лазарете с травмой колена.

«Для меня Ибрагимович – номер один. Чемпион по менталитету, технике, конкурентоспособности. Плюс я открыл в нём очень умного и очень приятного человека.

Ему пришлось погрузиться в реальность, где его команда никогда ничего не выигрывала, где молодёжь нужно было совершенствовать и стимулировать, иногда баловать. И он справлялся с этим с невероятной чуткостью и умом», - выказался Пиоли для Amazon Prime.

На днях Златану Ибрагимовичу исполнился 41 год. Швед должен вернуться на поле в январе.