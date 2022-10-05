Экс-игрок «Ювентуса» Асамоа завершил карьеру

Известный ганский защитник Квадво Асамоа принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Об этом посредством своих социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира. После завершения игровой карьеры африканец хочет стать футбольным агентом.

Квадво известен в Европе по выступлениям в итальянском чемпионате. Асамоа поиграл в Серии А за туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Удинезе» и «Кальяри», который стал для него последним клубом в карьере. Ганец является шестикратным обладателем скудетто, а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.

За сборную Ганы защитник провел 74 матча и забил четыре мяча.