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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Ювентуса» Асамоа завершил карьеру

05 Октября 2022 • 09:29 Комментировать

Известный ганский защитник Квадво Асамоа принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет. Об этом посредством своих социальных сетей проинформировал инсайдер Николо Скира. После завершения игровой карьеры африканец хочет стать футбольным агентом.

Квадво известен в Европе по выступлениям в итальянском чемпионате. Асамоа поиграл в Серии А за туринский «Ювентус», миланский «Интер», «Удинезе» и «Кальяри», который стал для него последним клубом в карьере. Ганец является шестикратным обладателем скудетто, а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.

За сборную Ганы защитник провел 74 матча и забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Квадво Асамоа
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