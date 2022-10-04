​Аллегри отреагировал на решение Игуаина завершить карьеру

В понедельник Гонсало Игуаин объявил о том, что по завершению сезона в МЛС он повесит бутсы на гвоздь. На решение аргентинца отреагировал работавший с ним тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Годы работы с Игуаином были удивительными. Жаль, что футболисты уходят на пенсию. Мне было приятно с ним работать. Желаю Гонсало всего наилучшего во второй жизни. Футболист живёт дважды», - сказал Аллегри во вторник на пресс-конференции.

Под руководством Массимилиано Аллегри Гонсало Игуаин провёл в «Ювентусе» 105 матчей. В них аргентинец забил 55 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.