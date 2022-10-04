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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал о состоянии Кьезы, не игравшего с января

04 Октября 2022 • 18:36 Комментировать

Атакующий полузащитник Федерико Кьеза с января находился в лазарете «Ювентуса» из-за полученной травмы крестообразной связки колена. Накануне Кьеза частично начал тренироваться с командой. О состоянии футболиста высказался главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Я доволен Федерико. Он начал тренироваться после паузы длиной в девять месяцев, и это большое облегчение.

Мы будем оценивать Кьезу изо дня в день. Перед его окончательным возвращением в состав организуем товарищеский матч, чтобы проверить его», - сказал Аллегри журналистам на пресс-конференции во вторник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Федерико Кьеза
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