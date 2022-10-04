Куадрадо может сменить «Ювентус» на испанский клуб

Полузащитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо близок к уходу из туринского «Ювентуса». Контракт 34-летнего футболиста со «старой синьорой» истекает по окончании нынешнего сезона, и стороны не планируют его продлевать.

Согласно сообщениям журналистов Todofichajes, колумбиец может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Заинтересованность в трансфере Куадрадо проявляет «Севилья».

Напомним, что Хуан выступает за «Ювентус» с 2017 года. В нынешнем сезоне опытный хавбек провел семь матчей в чемпионате Италии, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.