«Барселона» обозначила новую трансферную цель

Каталонская «Барселона» начала поиски усиления на левый фланг обороны. Согласно сообщениям портала Goal.com, «сине-гранатовые» обратили внимание на итальянский трансферный рынок.

В поле зрения каталонского топ-клуба попал ивуарийский латераль Уилфрид Синго, правами на которого владеет «Торино». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего африканца в 15 миллионов евро, а его трудовой договор с «быками» рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Уилфрид принял участие в семи поединках за туринский коллектив, в которых отметился одной результативной передачей.