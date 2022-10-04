Стало известно, почему Дибала не перешёл в «Интер»

Стало известно, почему не состоялся летний трансфер нападающего Пауло Дибалы в миланский «Интер».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, переходу помешал главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги. Специалист предпочел оставить в команде Хоакина Корреа, которого хотело продать руководство клуба. В результате трансфер Дибалы сорвался, и игрока подписала столичная «Рома».

В текущем сезоне чемпионата Италии Дибала провел семь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

До перехода в «Рому» нападающий долгое время играл за «Ювентус».