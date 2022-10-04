Милинкович-Савич может перейти в топ-клуб Серии А

Звезда римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку в ближайшем будущем. По информации Gazzetta dello Sport, заинтересованность в трансфере 27-летнего сербского футболиста проявляют топ-клубы Серии А.

Сергей рассчитывает проявить себя на чемпионате мира – 2022, чтобы получить предложение от более сильного клуба. Милинкович-Савич связан контрактными обязательствами с «Лацио» до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл восемь матчей, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.