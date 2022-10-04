«Ты всегда будешь для меня легендой» – Хедира высказался о завершении карьеры Игуаина

Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал решение нападающего Гонсало Игуаина завершить карьеру. Напомним, оба игрока были одноклубниками в «Реале» и «Ювентусе».

«Потрясающая карьера подходит к концу. Мы проделали большой путь вместе и я более чем счастлив, что разделил с тобой невероятные воспоминания. Ты всегда будешь для меня легендой», – написал Хедира в социальный сетях.

Напомним, что Игуаин завершит карьеру в конце года, как только его контракт с «Интером» Майами подойдёт к концу. За свою карьеру Гонсало выступал за такие клубы, как «Милан», «Челси», «Реал», «Ювентус» и «Наполи».