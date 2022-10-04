Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ты всегда будешь для меня легендой» – Хедира высказался о завершении карьеры Игуаина

04 Октября 2022 • 10:12 Комментировать

Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира прокомментировал решение нападающего Гонсало Игуаина завершить карьеру. Напомним, оба игрока были одноклубниками в «Реале» и «Ювентусе».

«Потрясающая карьера подходит к концу. Мы проделали большой путь вместе и я более чем счастлив, что разделил с тобой невероятные воспоминания. Ты всегда будешь для меня легендой», – написал Хедира в социальный сетях.

Напомним, что Игуаин завершит карьеру в конце года, как только его контракт с «Интером» Майами подойдёт к концу. За свою карьеру Гонсало выступал за такие клубы, как «Милан», «Челси», «Реал», «Ювентус» и «Наполи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Сами Хедира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
10:12 · Италия. Серия А
«Ты всегда будешь для меня легендой» – Хедира высказался о завершении карьеры Игуаина
10:02 · Италия. Серия А
Романо назвал главного кандидата на замену Индзаги в «Интере»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»
04:58 · Италия. Серия А
Стало известно, почему «Ювентус» сыграл в красных футболках против «Болоньи»
03:59 · Италия. Серия А
Раньери ответил журналистам на слухи о назначении в «Сампдорию»
03:51 · Италия. Серия А
Соттил: «У нас очень сильный состав»
03:13 · Италия. Серия А
Фильм, в котором снялся Ибрагимович, финансирует президент «Наполи»
03 Октября
23:42 · Италия. Серия А
«Верона» едва не прервала чудесную победную серию «Удинезе»
20:22 · Италия. Серия А
​Ориги возвращается в строй
18:52 · Италия. Серия А
Названы претенденты на пост главного тренера «Сампдории»
18:10 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»
17:41 · Италия. Серия А
Гасперини оценил форму «Аталанты» после победы над «Фиорентиной»
17:35 · Италия. Серия А
​Ибрагимович продолжает дарить себе автомобили
16:24 · Италия. Серия А
​Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии
16:12 · Италия. Серия А
​Ибрагимовичу исполнился 41 год 1
Все новости
Рекомендуем