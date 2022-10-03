​Ориги возвращается в строй

Нападающий «Милана» Дивок Ориги, судя по всему, имеет шансы сыграть уже в среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает Calciomercato, в понедельник бельгийский нападающий провёл всю тренировку с командой.

В последний раз Дивок Ориги выходил на футбольное поле почти месяц назад. Затем 27-летний футболист восстанавливался от мышечных проблем.

Дивок Ориги успел провести за «Милан» лишь четыре матча. Бельгиец провёл на поле 81 минуту, но результативными действиями не отмечался.

Напомним, что в летнее трансферное окно Дивок Ориги перебрался в «Милан» в статусе свободного агента.