Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ориги возвращается в строй

03 Октября 2022 • 20:22 Комментировать

Нападающий «Милана» Дивок Ориги, судя по всему, имеет шансы сыграть уже в среду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает Calciomercato, в понедельник бельгийский нападающий провёл всю тренировку с командой.

В последний раз Дивок Ориги выходил на футбольное поле почти месяц назад. Затем 27-летний футболист восстанавливался от мышечных проблем.

Дивок Ориги успел провести за «Милан» лишь четыре матча. Бельгиец провёл на поле 81 минуту, но результативными действиями не отмечался.

Напомним, что в летнее трансферное окно Дивок Ориги перебрался в «Милан» в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
20:22 · Италия. Серия А
​Ориги возвращается в строй
18:52 · Италия. Серия А
Названы претенденты на пост главного тренера «Сампдории»
18:10 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»
17:41 · Италия. Серия А
Гасперини оценил форму «Аталанты» после победы над «Фиорентиной»
17:35 · Италия. Серия А
​Ибрагимович продолжает дарить себе автомобили
16:24 · Италия. Серия А
​Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии
16:12 · Италия. Серия А
​Ибрагимовичу исполнился 41 год 1
15:23 · Италия. Серия А
​Кьеза начал тренироваться – он не играл с января
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Два гранда АПЛ сохраняют интерес к Влаховичу слухи
14:17 · Италия. Серия А
Фрези: «Видно, что у «Интера» сейчас серьёзные проблемы» эксклюзив
13:09 · Италия. Серия Б
Скаут «Венеции»: «Денис Черышев — лидер команды»
11:09 · Италия. Серия А
«Милан» намерен подписать игрока молодёжной сборной Италии
10:40 · Италия. Серия А
Кокорин сделал голевое действие в матче чемпионата Кипра 3
09:54 · Италия. Серия А
«Аталанта» выдала лучший старт в клубной истории
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за Брозовичем
Все новости
Рекомендуем