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Чемпионат Италии. Серия А

Названы претенденты на пост главного тренера «Сампдории»

03 Октября 2022 • 18:52 Комментировать

Бывший футболист миланского «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории». Итальянский коллектив ведет переговоры с сербским специалистом, как отмечает журналист Николо Скира.

Известно, что последним место работы 44-летнего наставника была сербская «Црвена Звезда», которую он покинул в августе нынешнего года.

Журналист Джанлука Ди Марцио отмечает, что в клубе также рассматриваются варианты с возвращением Роберто Д’Аверсы, а также контрактами с Клаудио Раньери, Аурелио Андреаццоли и Даниэле Де России.

Накануне после поражения от «Монцы» в Серии А (0:2) руководство генуэзцев приняло решение отправить в отставку Марко Джампаоло ввиду неудовлетворительных результатов, ведь после восьми туров «Сампдория» с двумя очками располагается на последнем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Деян Станкович Чемпионат Италии
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