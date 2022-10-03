Названы претенденты на пост главного тренера «Сампдории»

Бывший футболист миланского «Интера» Деян Станкович может стать главным тренером «Сампдории». Итальянский коллектив ведет переговоры с сербским специалистом, как отмечает журналист Николо Скира.

Известно, что последним место работы 44-летнего наставника была сербская «Црвена Звезда», которую он покинул в августе нынешнего года.

Журналист Джанлука Ди Марцио отмечает, что в клубе также рассматриваются варианты с возвращением Роберто Д’Аверсы, а также контрактами с Клаудио Раньери, Аурелио Андреаццоли и Даниэле Де России.

Накануне после поражения от «Монцы» в Серии А (0:2) руководство генуэзцев приняло решение отправить в отставку Марко Джампаоло ввиду неудовлетворительных результатов, ведь после восьми туров «Сампдория» с двумя очками располагается на последнем месте в турнирной таблице.