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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини оценил форму «Аталанты» после победы над «Фиорентиной»

03 Октября 2022 • 17:41 Комментировать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Фиорентиной» (1:0) в Серии А пообщался с журналистами. Слова наставника приводит издание TMW.

«Команда справилась с задачами на все 100%. Мы выросли в плане игры, и я ожидаю такой же игры по ходу сезона. Сейчас все имеют дело с совершенно иной командой», - отметил Гасперини об игре своего коллектива в нынешнем чемпионате.

«Мы наслаждаемся этим моментов, давайте постараемся продлить его на длительный срок. Сегодняшняя игра была испытанием. Многие ребята, такие как Соппи, Околи, Хойлунд и Скальвини растут. Думаю, прогресс очевиден всем. Сейчас мы готовы побороться за самые высокие результаты, и в этом нам поможет наша великолепная форма», - отметил наставник «бергамасков».

После восьми туров итальянской Серии А «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков и уступая «Наполи» только по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Джан Пьеро Гасперини Аталанта Фиорентина
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