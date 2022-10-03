Гасперини оценил форму «Аталанты» после победы над «Фиорентиной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Фиорентиной» (1:0) в Серии А пообщался с журналистами. Слова наставника приводит издание TMW.

«Команда справилась с задачами на все 100%. Мы выросли в плане игры, и я ожидаю такой же игры по ходу сезона. Сейчас все имеют дело с совершенно иной командой», - отметил Гасперини об игре своего коллектива в нынешнем чемпионате.

«Мы наслаждаемся этим моментов, давайте постараемся продлить его на длительный срок. Сегодняшняя игра была испытанием. Многие ребята, такие как Соппи, Околи, Хойлунд и Скальвини растут. Думаю, прогресс очевиден всем. Сейчас мы готовы побороться за самые высокие результаты, и в этом нам поможет наша великолепная форма», - отметил наставник «бергамасков».

После восьми туров итальянской Серии А «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков и уступая «Наполи» только по дополнительным показателям.