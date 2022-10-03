Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович продолжает дарить себе автомобили

03 Октября 2022 • 17:35 Комментировать

В понедельник, 3 октября, день рождения отмечает нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Известному шведскому футболисту «стукнул» 41 год. Уже по традиции Ибрагимович подарил себе на день рождения шикарный автомобиль. На этот раз выбор шведа пришёлся на Ferrari Daytona SP3.

В социальных сетях Златан Ибрагимович опубликовал картинку с этим автомобилем. При этом на одной половине картинки авто имеет белый цвет, а на другой – красный. Либо Ибрагимович не определился с цветом, либо же он решил купить сразу два Ferrari.

«С днём рождения, Златан», - написал Ибрагимович по традиции.

Златан Ибрагимович восстановится после травмы примерно в средине января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  21:45 Верона ... Удинезе 2.75 3.40 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
18:10 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Аталанту» погасить задолженность перед «Локомотивом»
17:41 · Италия. Серия А
Гасперини оценил форму «Аталанты» после победы над «Фиорентиной»
17:35 · Италия. Серия А
​Ибрагимович продолжает дарить себе автомобили
16:24 · Италия. Серия А
​Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии
16:12 · Италия. Серия А
​Ибрагимовичу исполнился 41 год 1
15:23 · Италия. Серия А
​Кьеза начал тренироваться – он не играл с января
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Два гранда АПЛ сохраняют интерес к Влаховичу слухи
14:17 · Италия. Серия А
Фрези: «Видно, что у «Интера» сейчас серьёзные проблемы» эксклюзив
13:09 · Италия. Серия Б
Скаут «Венеции»: «Денис Черышев — лидер команды»
11:09 · Италия. Серия А
«Милан» намерен подписать игрока молодёжной сборной Италии
10:40 · Италия. Серия А
Кокорин сделал голевое действие в матче чемпионата Кипра 3
09:54 · Италия. Серия А
«Аталанта» выдала лучший старт в клубной истории
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за Брозовичем
08:53 · Италия. Серия А
Мальдини высказался об Ибрагимовиче
08:35 · Италия. Серия А
Раньери может возглавить клуб Серии А
Все новости
Рекомендуем