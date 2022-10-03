​Ибрагимович продолжает дарить себе автомобили

В понедельник, 3 октября, день рождения отмечает нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. Известному шведскому футболисту «стукнул» 41 год. Уже по традиции Ибрагимович подарил себе на день рождения шикарный автомобиль. На этот раз выбор шведа пришёлся на Ferrari Daytona SP3.

В социальных сетях Златан Ибрагимович опубликовал картинку с этим автомобилем. При этом на одной половине картинки авто имеет белый цвет, а на другой – красный. Либо Ибрагимович не определился с цветом, либо же он решил купить сразу два Ferrari.

«С днём рождения, Златан», - написал Ибрагимович по традиции.

Златан Ибрагимович восстановится после травмы примерно в средине января.