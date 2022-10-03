​Дзаккардо рассказал, почему «Милан» и «Ювентус» отказались от Кварацхелии

Хвича Кварацхелия в летнее трансферное окно перебрался в «Наполи». Грузинский полузащитник, поигравший в России за «Локомотив» и «Рубин», здорово показывает себя на старте сезона. При этом летом Хвича мог оказаться в «Милане» и «Ювентусе», но клубы в какой-то момент отказались от грузина. Экс-игрок Кристиан Дзаккардо, который был посредником в трансфере Кварацхелии, дал комментарий на этот счёт.

«Я внимательно следил за переговорами. У меня сложилось ощущение, что «Милан» и «Ювентус» посчитали себя счастливыми, имея в составах Рафаэла Леау и Федерико Кьезу», - сказал Дзаккардо. Его слова приводит Football Italia со ссылкой на Milan News.