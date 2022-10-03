​Ибрагимовичу исполнился 41 год

В понедельник, 3 октября, день рождения отмечает один из наиболее известных футболистов современности – Златан Ибрагимович. Нападающему «Милана» исполнился 41 год.

Несмотря на серьёзный для футбола возраст, Златан Ибрагимович по-прежнему полон желания выступать на высоком уровне. Правда, в сезоне 2022/2023 швед на футбольное поле ещё не выходил по причине травмы колена. Возвращение Ибрагимовича ожидается в январе.

По ходу своей карьеры Златан Ибрагимович играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».