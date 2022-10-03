«Милан» намерен подписать игрока молодёжной сборной Италии

21-летний защитник молодежной сборной Италии Фабио Паризи, который выступает на клубном уровне за «Эмполи», может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Согласно сведениям издания Calciomercato, заинтересованность в услугах перспективного футболиста проявляет «Милан». «Россонери» рассматривают Паризи в качестве усиления на левый фланг обороны.

Фабио выступает за «Эмполи» с сентября 2020 года. В текущем сезоне защитник принял участие в восьми поединках Серии А, в которых отметился забитым мячом. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.