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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» намерен подписать игрока молодёжной сборной Италии

03 Октября 2022 • 11:09 Комментировать

21-летний защитник молодежной сборной Италии Фабио Паризи, который выступает на клубном уровне за «Эмполи», может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Согласно сведениям издания Calciomercato, заинтересованность в услугах перспективного футболиста проявляет «Милан». «Россонери» рассматривают Паризи в качестве усиления на левый фланг обороны.

Фабио выступает за «Эмполи» с сентября 2020 года. В текущем сезоне защитник принял участие в восьми поединках Серии А, в которых отметился забитым мячом. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Эмполи Фабио Паризи
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