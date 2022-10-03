Кокорин сделал голевое действие в матче чемпионата Кипра

В рамках пятого тура чемпионата Кипра «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, встречался с клубом «Акритас Члорака». Команда Кокорина отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0.

Стоит отметить, что 31-летний россиянин отметился результативным действием в прошедшем матче. Кокорин сделал голевой пас.

«Арис» добыл четвертую победу в пяти турах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

Напомним, что Александр выступает за кипрскую команду на правах аренды. Его полноценный трудовой договор принадлежит «Фиорентине».