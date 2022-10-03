«Аталанта» выдала лучший старт в клубной истории

В рамках восьмого тура чемпионата Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной» и отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил Адемола Лукман.

Как информирует Opta, команда из Бергамо продемонстрировала лучший старт в клубной истории. После восьми туров чемпионата Италии подопечные Джанпьеро Гасперини набрали 20 баллов. «Аталанта» делит первое место в турнирной таблице с «Наполи».

В следующем поединке бергамаски на выезде встретятся с «Удинезе». Матч девятого тура Серии А состоится в Удине в воскресенье, 9 октября.