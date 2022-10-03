Раньери может возглавить клуб Серии А

Генуэзская «Сампдория», отправившая в отставку Марко Джампаоло после разгромного домашнего поражения от «Монцы» (0:3), рассматривает кандидатуры двух специалистов, об этом рапортует издание Corriere dello Sport.

Согласно данным итальянских журналистов, в сфере интересов клуба Серии А находятся Клаудио Раньери и Роберто Д’Аверса.

После восьми туров чемпионата Италии «Сампдория» имеет в своей копилке всего два балла и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Серии А генуэзский коллектив на выезде встретится с «Болоньей». Матч состоится в субботу, 8 октября.