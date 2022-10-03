«Ирония судьбы» - вылеченный Марадоной в 1985 году итальянец арестован за хранение... кокаина

18 марта 1985 года в пригороде Неаполя, Ачерре, Диего Армандо Марадона сыграл не самый свой известный, но, пожалуй, самый важный с точки зрения эмпатии и морали матч в карьере. Это была благотворительная встреча, все средства от которой пошли на лечение Луки Куарто - годовалого итальянского малыша, которому предстояла дорогостоящая операция в Швейцарии. Отца мальчика убила мафия, и в 2002 году он в порыве чувств даже назвал Марадону своим отцом, будучи приглашенный на ТВ-шоу.

Сегодня ему 38 лет, и он снова попал на первые полосы газет - его арестовали в Римини за хранение 50 граммов кокаина, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Пока что речь о домашнем аресте, но 24 октября суд решит, что делать с незадачливым Лукой.

Напомним, что кокаин в известной степени сломал и жизнь самого Марадоны - в какой-то момент своей карьеры он увлекся белым порошком, и после этого уже перестал играть на том уровне, к которому приучил в свои лучшие годы.