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Чемпионат Италии. Серия А

«Ирония судьбы» - вылеченный Марадоной в 1985 году итальянец арестован за хранение... кокаина

03 Октября 2022 • 04:44 Комментировать
Кремонезе
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Наполи
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09.10 19:00

18 марта 1985 года в пригороде Неаполя, Ачерре, Диего Армандо Марадона сыграл не самый свой известный, но, пожалуй, самый важный с точки зрения эмпатии и морали матч в карьере. Это была благотворительная встреча, все средства от которой пошли на лечение Луки Куарто - годовалого итальянского малыша, которому предстояла дорогостоящая операция в Швейцарии. Отца мальчика убила мафия, и в 2002 году он в порыве чувств даже назвал Марадону своим отцом, будучи приглашенный на ТВ-шоу.

Сегодня ему 38 лет, и он снова попал на первые полосы газет - его арестовали в Римини за хранение 50 граммов кокаина, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Пока что речь о домашнем аресте, но 24 октября суд решит, что делать с незадачливым Лукой.

Напомним, что кокаин в известной степени сломал и жизнь самого Марадоны - в какой-то момент своей карьеры он увлекся белым порошком, и после этого уже перестал играть на том уровне, к которому приучил в свои лучшие годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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