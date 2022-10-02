«Ювентус» может потерять одного из нападающих

20-летний бразильский нападающий Кайо Жорже планирует покинуть туринский «Ювентус» в январское трансферное окно. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляют два клуба из чемпионата Бразилии. Они изучают вариант аренды нападающего.

Напомним, что Жорже перешел в стан «старой синьоры» из «Сантоса» летом прошлого года. С тех пор нападающий принял участие в 11 поединках за итальянский гранд, не отметившись результативными действиями. Его трансферный ценник – семь миллионов евро.