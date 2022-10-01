В летнее трансферное окно «ПСЖ» хотел заполучить нового центрального нападающего. По слухам, клуб обещал приобрести игрока на эту позицию Килиану Мбаппе, чтобы его роль на поле была более свободной. Впрочем, Кристоф Галтье форварда так и не получил, поэтому на позиции «девятки» приходится действовать Мбаппе.

Как сообщает Tuttosport, «ПСЖ» не отказывается от своих планов. Клуб держит на радаре Душана Влаховича из «Ювентуса». Впрочем, туринцы зимой серба точно не отпустят. Что касается лета, то парижанам придётся сделать очень щедрое предложение, чтобы «старая синьора» согласилась продать 22-летнего форварда.