Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович – на радаре «ПСЖ» слухи

01 Октября 2022 • 15:33 Комментировать

В летнее трансферное окно «ПСЖ» хотел заполучить нового центрального нападающего. По слухам, клуб обещал приобрести игрока на эту позицию Килиану Мбаппе, чтобы его роль на поле была более свободной. Впрочем, Кристоф Галтье форварда так и не получил, поэтому на позиции «девятки» приходится действовать Мбаппе.

Как сообщает Tuttosport, «ПСЖ» не отказывается от своих планов. Клуб держит на радаре Душана Влаховича из «Ювентуса». Впрочем, туринцы зимой серба точно не отпустят. Что касается лета, то парижанам придётся сделать очень щедрое предложение, чтобы «старая синьора» согласилась продать 22-летнего форварда.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Наполи 3:1 Торино 1.63 4.10 5.40
01.10  19:00 Интер Милан ... Рома 1.91 3.85 3.90
01.10  21:45 Эмполи ... Милан 5.80 4.10 1.60
02.10  13:30 Лацио ... Специя 1.41 5.00 7.60
02.10  16:00 Сассуоло ... Салернитана 2.02 3.70 3.65
02.10  16:00 Сампдория ... Монца 1.97 3.60 3.90
02.10  16:00 Лечче ... Кремонезе 2.18 3.45 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
16:40 · Италия. Серия Б
Черышев оформил дубль за две минуты в матче «Венеция» - «Кальяри»
16:38 · Италия. Серия А
​Брозович может не вернуться на поле до чемпионата мира
16:15 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Нам нужно заслужить доверие»
15:54 · Италия. Серия А
​Дзаньоло подпишет новый контракт с «Ромой», зарплата игрока вырастет
15:49 · Италия. Серия А
​Аллегри: «Завтра начинается новый сезон»
15:33 · Италия. Серия А
​Влахович – на радаре «ПСЖ» слухи
15:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
15:23 · Италия. Серия А
Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Наполи»
15:15 · Италия. Серия А
​Мхитарян рассказал о своих кумирах
15:04 · Италия. Серия А
​Ди Мария: «С первого дня в «Ювентусе» чувствую, что я дома»
14:50 · Италия. Серия А
​Батистута ответил Кассано: «Его неприязнь – комплимент для меня»
14:10 · Италия. Серия А
Спаллетти красиво отреагировал на протесты в Иране
12:00 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Торино» на матч с «Наполи»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Локателли не променял «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем