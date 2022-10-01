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Чемпионат Италии. Серия А

​Батистута ответил Кассано: «Его неприязнь – комплимент для меня»

01 Октября 2022 • 14:50 Комментировать

Недавно экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал о своей неприязни к Габриэлю Батистуте. В том интервью Кассано предположил, что аргентинец не платил за кофе и не здоровался с официантами. Спустя несколько дней Батистута ответил.

«То, что Кассано испытывает ко мне неприязнь, кажется мне приятным комплиментом. Как только он прибыл в Рим, я видел его потерянным. Он не мог прижиться, и после разговора с женой мы взяли его к себе домой. Теперь, когда он так говорит, я очень разочарован. Он не воспользовался шансом, который дал ему футбол, чтобы вырасти как личность», - сказал Батистута в интервью La Nazione.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Антонио Кассано Габриэль Батистута
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