​Батистута ответил Кассано: «Его неприязнь – комплимент для меня»

Недавно экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал о своей неприязни к Габриэлю Батистуте. В том интервью Кассано предположил, что аргентинец не платил за кофе и не здоровался с официантами. Спустя несколько дней Батистута ответил.

«То, что Кассано испытывает ко мне неприязнь, кажется мне приятным комплиментом. Как только он прибыл в Рим, я видел его потерянным. Он не мог прижиться, и после разговора с женой мы взяли его к себе домой. Теперь, когда он так говорит, я очень разочарован. Он не воспользовался шансом, который дал ему футбол, чтобы вырасти как личность», - сказал Батистута в интервью La Nazione.