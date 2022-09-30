Руслан Малиновский мог уйти из «Аталанты» ещё летом – тренер команды Джан Пьеро Гасперини допускал такую возможность – но не сложилось. Трансферное окно закрылось, однако украинского полузащитника слухи продолжают связывать с разными клубами.

По данным Calciomercato, Малиновский может сменить «Аталанту» на «Рому». Жозе Моуринью хочет заполучить игрока, и клуб уже начал прощупывать эту идею через посредников.

Отмечается, что супруга Руслана Малиновского предпочитает остаться в Италии, хотя футболист, если верить СМИ, имеет варианты и в Англии.

«Рома» может заполучить Руслана Малиновского как свободного агента – действующий контракт украинца истекает следующим летом.